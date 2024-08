Schaden im vierstelligen Bereich Unbekannter stiehlt Crêpes-Wagen in Euskirchen

Mit einem kuriosen Diebstahl hat sich die Polizei Euskirchen auseinandergesetzt. In Flamersheim soll ein bisher unbekannter Täter am Dienstag, 20. August, einen Crêpes-Wagen gestohlen haben, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Zeuge beobachtete zwischen 22 und 23 Uhr auf der Christian-Schäfer-Straße, wie der Mann den Wagen an seinen dunklen Kombi ankoppelte und dann davon fuhr.