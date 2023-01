Kriminalpolizei ermittelt : Frau bei Löscharbeiten in Euskirchen tot aufgefunden

Euskirchen Am Neujahrstag haben Rettungskräfte in Euskirchen bei Löscharbeiten eine Frau tot aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Frau ist am Neujahrstag bei Löscharbeiten in einem Haus in Euskirchen tot aufgefunden worden. Die Feuerwehr war am frühen Nachmittag wegen eines Feuers alarmiert worden und rückte zu dem Einfamilienhaus in einer Wohngegend aus. Bei den Löscharbeiten fanden die Rettungskräfte eine leblose Frau in einer Küche, wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte.