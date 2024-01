Fahndung Häftling der JVA Euskirchen aus offenem Vollzug verschwunden

Laut der JVA-Leiterin war der Inhaftierte am 26. Dezember „aus einem genehmigten Langzeitausgang über die Weihnachtsfeiertage nicht hierher zurückgekehrt.“ Bei positiver Sozialprognose wäre für den Mann eigentlich eine Entlassung in etwa einem Jahr in Betracht gekommen, so die JVA-Leiterin.