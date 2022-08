Vorfall im Kreis Euskirchen : Insektenschwarm greift Schulkinder und Betreuer an

Bei den Insekten soll es sich vermutlich um Wespen gehandelt haben. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst

Euskirchen In Euskirchen hat am Montag ein Schwarm Insekten mehrere Schulkinder und zwei Betreuer bei einem Ausflug in den Wald angegriffen. Sechs Kinder und ein Betreuer wurden verletzt. Die Rettungskräfte waren mit mehreren Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber vor Ort.



Am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr hat ein Insektenschwarm eine Gruppe von neun Schulkindern und zwei Betreuern angegriffen. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Kinder und die Betreuer zu der Zeit in einem nahegelegenen Wald unterwegs, als die Insekten die Kinder angriffen. Bei den Insekten soll es sich vermutlich um Wespen gehandelt haben und eines der Kinder sei vermutlich versehentlich auf ein Nest im Boden getreten.

Die Insekten griffen die Kinder und die Erwachsenen an und stachen teils mehrfach zu. Die Gruppe rettete sich in ein Schulgebäude und alarmierte den Notdienst. Die Rettungskräfte waren mit fünf Rettungswagen, mehreren Notärzten sowie einem Rettungshaubschrauber vor Ort. Sechs der Kinder und ein Betreuer wurde von den Insekten gestochen, aber keiner der Verletzten hatte eine allergische Reaktion. Die Rettungskräfte versorgten die Kinder und entließen sie danach in die Obhut ihrer Eltern.

(ga)