Einsatz in Flamersheim Mann in Euskirchen angeschossen und lebensgefährlich verletzt

In Euskirchen-Flamersheim hat am Samstag ein 51-jähriger Mann auf einen 49-Jährigen geschossen und ihn lebensgefährlich verletzt. Die beiden Männer, die einander kannten, sollen gegen 19.15 Uhr auf der Horchheimer Straße in einen Streit geraten sein, wie die Polizei mitteilte. Dann soll der 51-Jährige eine Schusswaffe aus einem Auto geholt und auf den anderen Mann geschossen haben. Dabei traf er den 49-Jährigen im Bereich des Oberkörpers.