Vorfall in Euskirchen : Mann soll auf Linienbus geschossen haben

Euskirchen Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Freitag auf einen Linienbus in Euskirchen geschossen haben soll. Das Projektil beschädigte die Vordertür, verletzt wurde niemand.

Ein noch unbekannter Mann hat am Freitagmorgen in Euskirchen auf einen Linienbus geschossen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei niemand verletzt. Der junge Mann war kurz nach 6 Uhr an der Haltestelle Euskirchen-Frauenberg in einen Bus mit der Endhaltestelle Euskirchen/Zentraler Busbahnhof eingestiegen. Sowohl während der Fahrt als auch beim Ausstieg an der Endhaltestelle habe sich der Mann mit dem Busfahrer stritten. Worum es dabei ging, ist nicht bekannt.