Nach Feuer in Flüchtlingsunterkunft : Brandstifter hat in der Berufungsverhandlung keine Chance

Region Ende Dezember 2021 brannte es in einer Flüchtlingsunterkunft in Euskirchen. Der Fall wurde nun zum zweiten Mal vor Gericht verhandelt.

Es war kurz vor dem Jahreswechsel, als in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) an der Thomas-Eßer-Straße in Euskirchen ein Feuer ausbrach. Zwei Bewohner hatten am Abend des 29. Dezember 2021 gemeinsam in deren schmalen Dreibett-Zimmer getrunken, als gegen 20.30 Uhr ein Dritter eintrat, um sich eine verliehene Musikbox zurückholen. In diesem Moment jedoch drehte einer der beiden Zimmerbewohner durch.