Schwerer Unfall bei Überholmanöver Autofahrerin verunglückt auf L178 bei Euskirchen tödlich

Am Donnerstagmorgen ist bei einem Verkehrsunfall auf der L178 nahe Euskirchen-Billig eine 73-jährige Frau aus dem Kreis Borken ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr um 9.36 Uhr ein Motorradfahrer auf der Landstraße aus Richtung Euskirchen-Euenheim kommend hinter einem Auto in Richtung Euskirchen-Billig. In dem Auto saß eine 49 Jahre alte Fahrerin. In der entgegenkommenden Richtung war die 73-Jährige mit ihrem Auto hinter einem Lkw unterwegs.