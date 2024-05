Unfall bei Überholmanöver Frau verunglückt auf Landstraße bei Euskirchen tödlich

Am Donnerstagmorgen ist bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße nahe Euskirchen eine Frau gestorben. Wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilte, fuhr ein Motorradfahrer in Richtung Euskirchen-Billig hinter einem Auto. In der entgegenkommenden Richtung fuhr eine Autofahrerin hinter einem Lkw. Als beide gleichzeitig zum Überholvorgang ansetzten, kam es zu einer Kollision, bei der die Autofahrerin tödlich verunglückte.