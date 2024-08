Wolfsrudel „Nordeifel“ Video zeigt Wolfsrudel im Kreis Euskirchen mit sieben Welpen

Das Wolfsgebiet Eifel - Hohes Venn umfasst den grenznahen Bereich der nordrhein-westfälischen Eifel mit seinen ausgedehnten Wäldern. Nach Westen schließt sich das Wolfsgebiet an die bestätigten Vorkommen auf belgischer Seite im Hohen Venn an. In Nordrhein-Westfalen haben sich in mehreren Gegenden Wölfe niedergelassen und Rudel gebildet.