Euskirchen Erneut Weltkriegsgranate zwischen Zuckerrüben entdeckt

Bereits acht Tage zuvor hatten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem Betrieb in Euskirchen zwischen Zuckerrüben eine Weltkriegsgranate gefunden. Diese könnte mitsamt der Zuckerrüben von einem Feld abgeerntet und unwissentlich in den Betrieb transportiert worden sein, spekulierte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Euskirchen.