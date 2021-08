3000 Personen von Evakuierung betroffen : Gefundene Weltkriegsbomben in Köln-Porz sind entschärft

Gefundene Weltkriegsbomben in Köln-Porz sind entschärft

In Köln wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. (Symbolbild) Foto: Polizeipräsidium Freiburg

Update Köln Die in Köln-Porz gefundenen Weltkriegsbomben sind erfolgreich entschärft worden. Die im Vorfeld aus Sicherheitsgründen fast 3000 evakuierten Menschen können nun in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die in Köln-Porz im Bereich Hohenstaufenstraße/Cimbernstraße gefundenen zwei Weltkriegsbomben sind am Mittwochabend erfolgreich entschärft worden. Das meldete am Abend kurz nach 20 Uhr die Stadt Köln.