3000 Personen von Evakuierung betroffen : Entschärfung der Weltkriegsbomben in Köln-Porz läuft an

Entschärfung der Weltkriegsbomben in Köln-Porz läuft an

Update Köln In Köln sind erneut Weltkriegsbomben gefunden worden. Laut Angaben der Stadt müssen diese noch heute entschärft werden. Von der Evakuierung sind fast 3000 Menschen betroffen.

In Köln-Porz sind im Bereich Hohenstaufenstraße/Cimbernstraße zwei Weltkriegsbomben gefunden worden. Laut Angaben der Stadt Köln müssen die beiden Fünf-Zentner-Bomben noch im Laufe des Mittwochs entschärft werden. Von der Evakuierung sollen fast 3000 Personen betroffen sein, für die eine Anlaufstelle in der Gemeinschaftsgrundschule an der Konrad-Adenauer-Straße eingerichtet wurde. Die Stadt kündigte an, in dem 300 Meter betragenden Evakuierungsradius zeitnah mit dem ersten Klingeldurchgang zur Räumung zu beginnen.