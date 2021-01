Fahndungserfolg der Bundespolizei : Polizei fasst lange gesuchten Exhibitionisten in Köln

Polizei vor dem Kölner Hauptbahnhof: Hier wurde Montagabend ein gesuchter Exhibitionist gefasst (Symbolbild). Foto: Polizei Köln

Köln Die Bundespolizei nahm am Montagabend einen lang gesuchten Exhibitionisten am Kölner Hauptbahnhof fest. Der Mann soll sich in mindestens 14 Fällen vor Frauen in S-Bahnen entblößt haben.



Er suchte sich auf unterschiedlichen S-Bahn-Strecken im Kölner Bereich gezielt Frauen aus: Am Montagabend nahm die Bundespolizei einen seit Juli 2020 gesuchten, bis dahin unbekannten Mann fest, der in mindestens 14 Fällen exhibitionistische Handlungen ausführte.

Am Montag, 11. Januar, erkannte ein ziviler Bundespolizist auf dem Heimweg den Gesuchten wieder. Da der 35-jährige Dürener sich nach Angaben der Polizei nicht ausweisen konnte, brachte der Beamte ihn zur Kölner Dienststelle im Hauptbahnhof. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab, dass der polizeibekannte Exhibitionist von der Staatsanwaltschaft Braunschweig per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, konnte durch Zahlung des Ersatzgeldes - für eine Ordnungswidrigkeit - die drohende Haft jedoch abwenden.

Seit mehreren Monaten fahndete die Bundespolizei intensiv nach dem Mann. Insgesamt zehn Frauen stellten seit Juli 2020 Strafanzeige gegen Unbekannt, vier weitere Taten konnten ihm durch weitergehende Ermittlungen zugeordnet werden. Nun muss er sich in mindestens 14 Fällen einem Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen stellen.

