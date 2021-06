Coquerel-Sifakas : Exotische Neubewohner im Kölner Zoo

Köln Im Kölner Zoo sind besonders seltene Coquerel-Sifakas eingezogen. Es ist das erste Mal, dass die in der Haltung sehr aufwendigen und viel biologische Expertise erfordernden Affen aus Madagaskar in Europa gezeigt werden.

Coquerel-Sifaka-Weibchen „Justa“ scheint etwas irritiert dreinzuschauen, aber tatsächlich hat sich die kleine Primatin ebenso wie ihr männlicher Begleiter „Ziggy“ schon gut im Kölner Zoo eingelebt. Dort haben die beiden Vertreter der ebenso seltenen wie bedrohten Primatenart im Madagaskarhaus Quartier bezogen. Wie der Kölner Zoo am Dienstag mitteilte, soll das Pärchen zusammen mit anderen Artgenossen, die zugleich an den Chester Zoo in Großbritannien und an den Tierpark Berlin gingen, das Überleben der Art durch gezielte Zucht sichern.