Feuerwehr im Großeinsatz : Vier Verletzte bei Explosion am Eifeltor in Köln

Am Güterbahnhof Eifeltor hat es am Montagmorgen eine Explosion gegeben (Archivfoto). Foto: DPA

Update Köln Großeinsatz für die Feuerwehr: Am Güterbahnhof Eifeltor in Köln hat es am Montagmorgen eine Explosion gegeben. Vier Menschen wurden verletzt, die Rauchwolke war weithin sichtbar.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einer Explosion am Eifeltor in Köln sind am Montagmorgen vier Menschen leicht verletzt worden. Bei Reinigungsarbeiten eines Silotanks auf dem Gelände des Güterbahnhofs war es zu einer Verpuffung gekommen, teilte die Stadt Köln mit. Anrufer hatten kurz nach neun Uhr eine Explosion gemeldet. Es stieg eine Rauchwolke auf, die weithin sichtbar war. Der Rettungsdienst versorgte die vier Leichtverletzten und brachte sie in umliegende Krankenhäuser.

Die Feuerwehr, die mit rund 100 Kräften und 36 Fahrzeugen ausgerückt war, konnte das Feuer schnell löschen und eine Rauchausbreitung stoppen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Anwohner sollten jedoch vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten.

(ga)