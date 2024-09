Großeinsatz am Hohenzollernring Ein Verletzter bei Explosion in der Kölner Innenstadt

Update | Köln · An einem Gebäude am Hohenzollernring in Köln gab es am Montagmorgen eine Explosion. Eine Person wurde verletzt, der Bereich war abgesperrt worden.

16.09.2024 , 10:40 Uhr

Polizeibeamte stehen nach einer Explosion vor einem beschädigten Gebäude in der Innenstadt am Hohenzollernring. Foto: dpa/Benjamin Westhoff





Eine Explosion hat am Montagmorgen ein Gebäude in der Kölner Innenstadt beschädigt. Es sei von Vorsatz auszugehen, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Derzeit würden Bilder einer Überwachungskamera ausgewertet und Spuren gesichert. Eine Person sei durch die Explosion leicht verletzt worden. Der Bereich der Explosion am Hohenzollernring zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz war am Morgen weiträumig abgesperrt worden. Am Vormittag war die wichtige Verkehrsader wieder freigegeben worden. Ein Feuerwehr-Sprecher sagte, sie seien zwar hinzugerufen worden, es seien aber keine Löscharbeiten nötig gewesen. Die Polizei bat die Bevölkerung, den Bereich rund um den Ort der Explosion zu meiden.

(dpa/ga)