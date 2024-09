Hohenzollernring gesperrt Polizei im Großeinsatz nach Explosion in Köln

Köln · Der Hohenzollernring in Köln ist am Montagmorgen abgesperrt worden. Grund ist ein Großeinsatz der Polizei nach der Explosion an einem Gebäude.

16.09.2024 , 08:58 Uhr

In Köln läuft am Montagmorgen ein größerer Einsatz. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat





Eine Explosion hat ein Gebäude in der Kölner Innenstadt beschädigt. Man habe den Bereich am Hohenzollernring zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz weiträumig abgesperrt und sei mit starken Kräften vor Ort, sagte eine Polizeisprecherin. Über mögliche Verletzte oder die Ursache der Explosion machte sie zunächst keine Angaben. „Radio Köln“ berichtete am frühen Morgen von einer leicht verletzten Person. Ein Feuerwehr-Sprecher sagte, sie seien zwar hinzugerufen worden, es seien aber keine Löscharbeiten nötig gewesen. Die Polizei bat die Bevölkerung, den Bereich rund um den Ort der Explosion zu meiden. Die Hintergründe sind unklar. Weitere Berichterstattung folgt.

(dpa/ga)