Auf Video geklickt : Facebook-Konto des Kölner Polizeipräsidenten gehackt

Der Kölner Polizeipräsident hat in dem sozialen Netzwerk auf ein Video geklickt - und so eine Kettenreaktion ausgelöst. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Köln Es erwischt manchmal auch die, die sich eigentlich damit auskennen: Kölns Polizeipräsident Uwe Jacob klickte auf ein Video - und löste so bei Facebook eine Kettenreaktion aus. Er sieht aber auch etwas Gutes in der Sache.

Unbekannte haben mit einem automatischen Virus ausgerechnet das private Facebook-Konto des Kölner Polizeipräsidenten Uwe Jacob gehackt. Das bestätigte ein Polizeisprecherin am Samstag auf Anfrage. Jacob sagte der „Bild“: „Ich habe mich unglaublich geärgert, dass gerade ich da in die Falle getappt bin. Es zeigt, wie perfide dieser Hacker-Angriff gemacht worden ist.“

Jacob hatte nach eigenen Angaben via Facebook eine Nachricht von einer pensionierten Kollegin bekommen. Darin war demnach ein Video und die Nachricht „Schau mal, was ich gefunden habe“. Der Polizeipräsident habe drauf geklickt – und einen Virus in Form des Videos an alle seine Freunde weiter geschickt. Einer meldete sich nach einer Minute.