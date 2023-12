Manövrierunfähig im Rhein Vier Passagiere von Fähre bei Leverkusen gerettet

Wegen eines technischen Defekts mussten am Dienstag vier Passagiere von einer Fähre auf dem Rhein gerettet werden. Nach Angaben der Leverkusener Feuerwehr ankerte das Schiff am Nachmittag zuerst manövrierunfähig zwischen Köln-Langel und Leverkusen-Hitdorf in der Mitte des Flusses.