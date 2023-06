Fahndung in Köln 49-Jähriger in Mülheim niedergestochen

Köln-Mülheim · In Köln-Mülheim hatten zwei Jugendliche am späten Freitagabend einen Streit an der Buchheimer Straße Ecke Adamstraße mit Angehörigen der örtlichen Alkoholikerszene. Einer der Beiden soll einen 49-Jährigen daraufhin eine lebensgefährliche Stichverletzung zugefügt haben. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem Täter.

10.06.2023, 18:30 Uhr

Bei dem Messerangriff hat der Täter dem 49-Jährigen schwere Verletzungen zugefügt. (Symbolfoto) Foto: Symbolfoto dpa