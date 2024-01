Fotofahndung der Polizei 66-jähriger dementer Patient aus Kölner Klinik vermisst

Seit Sonntagabend wird ein 66-jähriger Patient aus der LVR-Klinik Köln-Merheim vermisst. Der Mann ist an Demenz und Parkinson erkrankt und könnte sich aufgrund seiner Desorientierung in einer hilflosen Lage befinden. Laut Polizeiangaben ist der Vermisste möglicherweise mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs und könnte sich in Kalk aufhalten.