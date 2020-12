Foto-Fahndung der Polizei Köln : 23-jähriger Tatverdächtiger von Frechen ist weiter auf der Flucht

Frechen/Köln Der dringend Tatverdächtige Özcan Özel wird von der Polizei Köln nun per Foto-Fahndung gesucht. Der 23-Jährige hatte mutmaßlich einen 43-jährigen Mann auf einem Tankstellengelände in Frechen erschossen.

Die Polizei geht mittlerweile von einer Tat im Drogenmilieu aus. Am 7. September kam es auf einem Tankstellengelände in Frechen gegen 22 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Gruppen. Am Ende zog der Tatverdächtige laut Polizeiangaben mutmaßlich seine Waffe und schoss auf einen 43-jährigen Kontrahenten. Dieser wurde zunächst schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, erlag aber noch in derselben Nacht trotz Notoperation seiner Schussverletzung.