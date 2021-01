Kölner Polizei sucht Unfallverursacher : 23-jähriger Smart-Fahrer lässt verletzte Beifahrerin am Unfallort zurück

23-jähriger Smart-Fahrer lässt verletzte Beifahrerin am Unfallort zurück

Köln Ein 23-jähriger Fahrer ist Sonntagnacht nach einem Unfall in Köln-Mülheim geflüchtet. Er ließ das Fahrzeug und seine verletzte Beifahrerin am Unfallort zurück. Die Kölner Polizei fahndet weiter nach dem Mann.

Gegen 2.40 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich laut Polizeiangaben ein 23-Jähriger mit einem gemieteten Smart überschlagen. Ort des Unfalls war der Kreisverkehr am Rendsburger Platz in Köln-Mülheim. Bei dem Überschlag verletzte sich die Beifahrerin schwer. Sie wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Anwohnern, die den Unfall mitbekommen hatten, betreut.