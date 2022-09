Polizei fahndet mit Fotos nach Tätern : Männer stehlen 20.000 Euro teure TV-Kamera aus RheinEnergieStadion

Köln Die Polizei Köln fahndet mit Fotos nach zwei Männern. Sie sollen im RheinEnergieStadion eine 20.000 Euro teure TV-Kamera und ein hochwertiges Stativ gestohlen haben.

Die Polizei Köln hat die Fotos zweier Männer veröffentlicht, die am 7. Mai im RheinEnergieStadion in Köln eine TV-Kamera und ein Stativ gestohlen haben sollen. Nach der Fußball-Bundesligabegegnung 1. FC Köln – VfL Wolfsburg kam es zu einem Platzsturm der heimischen Fanszene auf Grund der Qualifizierung für die UEFA Conference League in der Folgesaison. Dabei wurde das Equipment einer Produktionsfirma entwendet.