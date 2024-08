Hauptbahnhof Köln Mann meldet Fahrrad-Diebstahl und führt Täter selbst zur Polizei

Köln · Als am Donnerstag das Fahrrad eines 60-Jährigen am Hauptbahnhof Köln gestohlen wurde, zeigte dieser sich hartnäckig und wurde selbst tätig. Erst lieferte er der Polizei Hinweise, nachdem er den Dieb am Dom konfrontiert hatte, und schließlich den Täter selbst in der Polizeiwache ab.

02.08.2024 , 12:45 Uhr

Foto: Polizei Köln