Polizei sucht nach Zeugen : Fahrradfahrer stößt Seniorin in Köln zu Boden

Köln Am Dienstagnachmittag hat ein Radfahrer auf einer Zugangsrampe zu einer Kölner U-Bahn-Haltstelle eine Seniorin zu Boden gestoßen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den geflüchteten Mann gesehen haben.

Gegen 16 Uhr am Dienstagnachmittag hat laut der Polizei Köln ein Radfahrer eine 62-Jährige im Vorbeifahren zu Boden getreten. Die Seniorin war auf einer Zugangsrampe zur U-Bahn-Haltestelle an der Opladener Straße in Köln unterwegs. Durch den Sturz zog sich die 62-Jährige eine Kopfverletzung zu und musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.