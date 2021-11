Dreiste Trickbetrüger : Falsche Gesundheitsamtsmitarbeiter bestehlen Seniorin in Köln

Köln Zwei sich als Mitarbeiter des Kölner Gesundheitsamtes ausgegebene Trickbetrüger haben sich am Freitag Zutritt zur Wohnung einer Seniorin verschafft und dabei der 94-Jährigen Bargeld und Schmuck gestohlen.

Gerade in Zeiten von Corona war diese Masche besonders dreist: Unter dem Vorwand, als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in die Wohnung zu müssen, haben sich am Freitagnachmittag eine Frau und ein Mann Zutritt zur Wohnung einer 94-jährigen Frau an der Florastraße in Köln-Nippes verschafft und Bargeld sowie Schmuck erbeutet