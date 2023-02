Falschmeldung für NRW : Falsche Warnung vor Erdbeben schreckt Menschen auch in Bonn auf

Viele Menschen riefen die Polizei, weil sie aufgrund einer Falschmeldung Angst vor einem Erdbeben in NRW hatten. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Eine falsche Ankündigung vor einem Erdbeben in NRW hat Menschen vor allem im Rheinland geschockt. In Köln und hätten viele Menschen die Polizei kontaktiert. Auch in Bonn gab es Anrufe.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine offenbar in sozialen Medien verbreitete Falschmeldung über ein bevorstehendes Erdbeben in Nordrhein-Westfalen hat in der Nacht zum Mittwoch viele Menschen aufgeschreckt. Die Polizeistationen unter anderem in Köln und Hagen hätten besonders viele besorgte Anrufe erhalten, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei in Duisburg.

In Köln seien Menschen aus dem Hochhauskomplex „Kölnberg“ auf die Straße gelaufen. Polizei und Feuerwehr hätten die Bewohner aber beruhigt, so dass sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehrten.

Meldung über Erdbeben in NRW: Anrufe auch bei der Bonner Polizei

Auch in Bonn riefen vereinzelt Bürger die Polizei. „Wir hatten tatsächlich Anrufe in der Nacht“, sagte Polizeisprecher Simon Rott gegenüber dem GA. Die Anrufer hätten die Erdbeben-Warnung in sozialen Medien gelesen oder per Hörensagen erhalten.

Woher die Falschmeldung komme, werde noch ermittelt, sagte der Sprecher der Landesleitstelle. „Das ist natürlich eine absolut schändliche Falschmeldung.“ Vor dem Hintergrund der verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien werde mit der Angst der Menschen gespielt.

Falschmeldungen verbreiteten sich in sozialen Medien wie ein Lauffeuer. Zuvor hatte der WDR berichtet.

(dpa/ga)