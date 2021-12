Einbruch vorgetäuscht : Falscher Polizist bestiehlt Seniorin in Köln

Falscher Polizist bestiehlt Seniorin in Köln

Ein angeblicher Kripo-Beamter hat am Samstagmittag eine 88 Jahre alte Seniorin im Kölner Stadtteil Humboldt-Gremberg um ihre Ersparnisse gebracht.

Nach ersten Ermittlungen sprach der vermeintliche Polizist die Rentnerin um kurz nach 12 Uhr vor ihrer Haustür an der Kannebäckerstraße an und äußerte die Vermutung, in die Wohnung der Seniorin sei eingebrochen worden.