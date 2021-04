Brühl : Familienstreit eskaliert - 39-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt

In Brühl bei Köln ist am Montagabend ein Familienstreit eskaliert. Ein 39-Jähriger trug lebensgefährliche Verletzungen davon. Foto: dpa

Bei einem eskalierten Streit zwischen drei Männern in Brühl bei Köln hat ein 39-Jähriger am Montagabend lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die anderen beiden Beteiligten (31, 36) trugen schwere Verletzungen davon, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.