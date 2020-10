Prügelei in Kölner Innenstadt : FC-Fans prügeln sich mit Gladbach-Anhängern

Prügelei in Kölner Innenstadt

Köln In der Kölner Innenstadt haben sich am Samstagnachmittag Anhänger des 1. FC Köln und Fans von Borussia Mönchengladbach eine Schlägerei geliefert. Die Polizei nahm mehrere Personen fest.

Polizisten haben im Rahmen einer Auseinandersetzung zweier rivalisierendener Fußballgruppen am Samstagnachmittag mehrere Personen in der Kölner Innenstadt in Gewahrsam genommen. Für die Dauer des Einsatzes sperren die eingesetzten Kräfte die Zülpicher Straße für den Fahrzeugverkehr zwischen der Roonstraße und Dasselstraße.