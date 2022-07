Polizei nimmt Verdächtigen fest : 43-Jähriger soll Mann auf dem Kölner Ebertplatz erheblich verletzt haben

Der Ebertplatz in Köln. Foto: dpa/N.A.

Köln Der Ebertplatz in der Kölner Innenstadt ist als Kriminalitätsschwerpunkt bekannt. Am frühen Freitagmaorgen soll es dort wieder eine Gewalttat gegeben haben. Die Polizei sucht nach einem verletzten Mann.

Am frühen Freitagmorgen beobachtete die Videoleitstelle der Polizei Köln über die auf dem Ebertplatz installierten Kameras, wie ein Mann einen anderen gegen eine Mauerkante schleuderte und ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug.

Hinweise zu der verletzten Person nehmen die Polizei in Köln telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.