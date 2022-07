Polizeieinsatz in Köln-Kalk : 31-Jähriger sticht mit Taschenmesser auf Restaurantgast ein

Symbolbild. Foto: DPA

Köln Am Donnerstagnachmittag hat ein 31-Jähriger auf einen Gast eines Schnellrestaurants in Köln-Kalk eingestochen. Das 40-jährige Opfer erlitt dabei schwere Stichwunden am Arm. Die Polizei nahm den Angreifer noch am Tatort fest.



In einem Schnellrestaurant im Kölner Stadtteil Kalk kam es am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr laut Zeugenaussagen zunächst zu einem Streit zwischen zwei Männern (31 und 40). Der 31-Jährige soll dann plötzlich sein Taschenmesser gezogen und auf seinen 40-jährigen Widersacher eingestochen haben. Die alarmierte Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer noch vor Ort fest.

Der 40-jährge Restaurantgast erlitt durch den Angriff schwere Stichwunden am Arm und wurde nach der Einlieferung in eine nahe gelegene Klinik noch am selben Tag operiert.

Die Polizei ermittelt nun weiter zu den Hintergründen und wertet dazu die Zeugenaussagen aus.

(ga)