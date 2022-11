Festnahme in Köln : Mitarbeiterin soll an eigener Kita mehrfach Feuer gelegt haben

Köln In Köln ist eine mutmaßliche Brandstifterin festgenommen worden. Die 55-Jährige soll mehrfach den Kindergarten angezündet haben, in welchem sie selbst arbeitete.

Die Polizei hat am Freitag in Köln-Eil eine 55-Jährige festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wird der Frau Brandstiftung in acht Fällen unter anderem an einer Kindertagesstätte vorgeworfen.