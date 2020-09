Zugriff in Köln : Spezialeinheiten nehmen 41-Jährigen nach Gewalttat fest

Zugriff in Köln

Spezialeinheiten haben in Köln einen Mann festgenommen (Symbolfoto) Foto: DPA

Köln In Köln-Bocklemünd ist am frühen Donnerstagmorgen ein 41-Jähriger festgenommen worden. Dem Mann wird vorgeworfen, im Juli einen Kölner mit einer Machete und einem Baseballschläger schwer verletzt zu haben.

Die Kölner Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen einen mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Mann festgenommen. Die Festnahme des 41-Jährigen erfolgte in einer Wohnung in Köln-Bocklemünd. Wie die Polizei mitteilte, habe es im Vorfeld Hinweise darauf gegeben, dass der Mann bewaffnet sein könnte. Entsprechend sei der Zugriff durch Spezialeinheiten erfolgt.