Feuer in Köln Frau bei Brand in Mehrfamilienhaus schwer verletzt

Das Feuer war am Donnerstag gegen 13.05 Uhr in der Diepeschrather Straße in einem Mehrfamilienhaus mit 28 Wohnungen ausgebrochen. Laut Feuerwehr riefen auch Menschen aus dem Gebäude den Notruf und baten um Hilfe. Die Feuerwehr rückte mit 50 Kräften und 16 Fahrzeugen zu dem Einsatz aus. Die Feuerwehrleute drangen per Drehleiter und durch das Treppenhaus in Richtung Flammenherd vor und holten gleichzeitig die Bewohner aus dem Haus.