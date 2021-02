Einsatz der Feuerwehr : 86-jährige Kölnerin wurde tot in ausgebrannter Wohnung gefunden

Köln Vermutlich ein tragischer Unfall kostete einer 86-jährigen Kölnerin das Leben. Die Einsatzkräfte fanden den Leichnam der Frau am Donnerstag in einer stark verrußten Küche ihrer Wohnung.

Ein 86 Jahre alte Frau ist in Köln tot in ihrer ausgebrannten Wohnung gefunden worden. Zunächst war die Feuerwehr am Donnerstagmorgen zu einem Einfamilienhaus gerufen worden. In der stark verrußten Küche fanden sie die Leiche der Seniorin.