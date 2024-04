Feuerwehreinsatz in Köln Dichter Rauch verletzte mehrere Obdachlosen in Gemeinschaftsunterkunft

Köln · Am Sonntagmittag haben mehrere Obdachlose in einer Gemeinschaftsunterkunft in Köln durch ein Feuer Rauchgase eingeatmet. Eine Person musste in eine Klinik transportiert werden.

14.04.2024 , 22:07 Uhr

Ein Großeinsatz der Kölner Feuerwehr hat am Sonntagmittag vermutlich Schlimmeres verhindert. In einer Wohnung einer Kölner Obdachlosenunterkunft war ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Personen, die sich in der Unterkunft aufhielten, mussten medizinisch betreut werden. Foto: dpa/Marijan Murat





Von Dierk Himstedt