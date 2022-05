Feuerwehreinsatz in Köln-Mülheim : Lagerhalle mit Reifen und Fahrzeugen brannte komplett aus

Köln Am Sonntagnachmittag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst in Köln-Mülheim zu einer brennenden Lagerhalle gerufen. Die etwa 250 Quadratmeter große Halle brannte dennoch komplett aus.

