Feuerwehreinsatz in Köln : Offensichtlich verwirrte Frau drohte von Strommast aus 20 Meter Höhe zu fallen

Feuerwehreinsatz in Köln

Köln Am Samstagnachmittag drohte eine offensichtlich verwirrte Frau von einem Strommasten rund 20 Meter in die Tiefe zu fallen. Höhenretter der Feuerwehr kamen zum Einsatz.

Gegen 16.45 Uhr haben Passanten in Köln-Höhenberg die Feuerwehr alarmiert, weil eine Frau in rund 20 Meter Höhe auf einem Strommast geklettert war. In den Notrufen beschrieben die Zeugen laut den Angaben der Feuerwehr-Leitstelle, dass die Frau weiter nach oben klettere und „zu springen drohe“.