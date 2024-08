Mann angeschossen Verdächtiger nach Schuss in Flamersheim in Haft

Nachdem in Flamersheim am Samstag ein 51-jähriger Mann auf einen 49-Jährigen geschossen und diesen lebensgefährlich verletzt hatte, gibt es nun neue Details zu den Hintergründen der Tat. Wie der Bonner Polizeisprecher Michael Beyer auf Anfrage am Dienstag mitteilte, sollen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen Mietstreitigkeiten die Ursache für den Streit gewesen sein, der mit einem Schusswaffengebrauch endete. Dabei soll der 51-jährige Mieter auf seinen 49-jährigen Vermieter geschossen haben. Am Mittwoch teilte die Polizei mit, dass Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen wurde.