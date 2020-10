Rheinische Redensarten : Flück jamaat und joot jedonn könne neet zosamme jonn

Rheinland Wir stellen schöne und bedeutungstiefe Redensarten des Dialektes vor.

Nicht zu unterschätzen

Rein inhaltlich erklärt sich der Satz von selbst, ist aber in seiner umfassenden Bedeutung nicht zu unterschätzen. Es ist wie eine Basisanleitung zur Herstellung von Qualität, quasi eine Qualitätssiegel. Es gibt andere Sinnsprüche, die in eine ähnliche Richtung weisen: Gut Ding will Weile haben, zum Beispiel. Das ist ja etwas, das geradezu gegen den aktuellen Zeitgeist spricht. Hat man doch den Eindruck, dass wir heute nach dem Motto verfahren müssen: Schneller, höher, weiter! Aber jeder, der an einem Produktionsprozess beteiligt ist, der auf ein qualitativ hochwertiges Produkt zielt, weiß: Wichtig ist und bleibt die Gährung. Und die erfordert immer Zeit.