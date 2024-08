Bilanz nach den Sommerferien Zoll stellt 17 Kilo Potenzhonig am Flughafen Köln/Bonn sicher

Die Sommerferien sind zu Ende und das Hauptzollamt Köln hat seine Bilanz zu den vergangenen sechs Wochen am Flughafen Köln/Bonn gezogen. Unter anderem fanden die Beamten mehr als 3,6 Kilogramm geschmuggelten Goldschmuck, fast 17 Kilogramm Potenzhonig und Marihuana im Wert von rund 200.000 Euro. Unter anderem entdeckten die Beamten Goldschmuck im Wert von 40.000 Euro bei einem Mann aus Belgien. „Diesen hatte er zum Großteil in Form von Goldketten um den Hals geschlungen, aber auch in seiner Kleidung versteckt“, so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.