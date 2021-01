Verdacht am Düsseldorfer Flughafen : Corona-Infizierte mit gefälschtem Testergebnis erwischt

Die 32-jährige Deutsche und ihr 45-jähriger Partner wurden am Düsseldorfer Flughafen an Bord ausfindig gemacht. Foto: dpa/picture alliance/dpa

Düsseldorf Eine 32 Jahre alte Frau soll trotz einer Infektion mit dem Coronavirus aus dem Libanon nach Düsseldorf geflogen sein. Sie soll eine gesunde Person mit ihren Personalpapieren zu einem Test geschickt haben, um ein negatives Ergebnis vorzeigen zu können.

Gegen die Frau aus Jülich wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Anschließend sei das Paar in die Quarantäne in ihren Heimatort entlassen worden. Der Flieger war nach einem Zwischenstopp in Istanbul am Donnerstag in Düsseldorf gelandet.