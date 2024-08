Von Bonn nach Afrika Flughafen Köln/Bonn kündigt neues Reiseziel in Ägypten an

Köln/Bonn · Ab Herbst bietet der Flughafen Köln/Bonn ein neues Reiseziel in Afrika an. Zwei Mal pro Woche können Reisende dann in die ägyptische Hauptstadt fliegen.

29.08.2024 , 10:10 Uhr

Abheben zu einem neuem Ziel: Von Köln/Bonn aus können Fluggäste demnächst nach Kairo fliegen. (Archivfoto) Foto: dpa/Henning Kaiser





Der Flughafen Köln/Bonn hat ein neues Reiseziel für den Herbst angekündigt. Ab dem 27. Oktober sollen zwei Mal pro Woche Flugzeuge von Köln/Bonn nach Kairo fliegen. Die Verbindungen sollen donnerstags und sonntags angeboten werden, teilte der Flughafen mit. Durchgeführt werden die Flüge von der Fluggesellschaft Air Cairo. „Ägypten ist bei vielen Fluggästen ein äußerst beliebtes Reiseziel, gerade auch im Herbst und Winter, wenn es in Deutschland kälter wird", wird Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH, in einer Pressemitteilung zitiert. Die Flüge in die ägyptische Hauptstadt sollen donnerstags und sonntags ab 14.40 Uhr starten. Dafür setzt die Fluggesellschaft einen Airbus A320 ein. Rückflüge von Kairo nach Köln/Bonn finden an denselben Tagen statt.

(ga)