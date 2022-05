Flughafenbetrieb nicht beeinträchtigt : Feuerwehr löscht Brand in Wahner Heide bei Flughafen Köln/Bonn

Feuerwehr löscht Brand in Wahner Heide bei Flughafen Köln/Bonn

Am Mittwoch brannte die Wahner Heide nahe dem Flughafen Köln/Bonn. Der Flugbetrieb wurde nicht beeinträchtigt. Foto: Christoph Schmoll

Köln/Bonn Am Mittwochabend brannten Teile der Wahner Heide beim Flughafen Köln/Bonn. Auch, wenn die Flammen dem Flughafengelände gefährlich nah kamen, wurde der Flugbetrieb nicht beeinträchtigt.

Ein Flächenbrand in Teilen der Wahner Heide beim Flughafen Köln/Bonn hat am Mittwochabend für ein großes Aufgebot an Feuerwehrkräften gesorgt. Einsatzkräfte aus Lohmar, Troisdorf und Köln versuchten, den drei bis vier Hektar großen Brand unter Kontrolle zu bringen. Vor allem altes, trockenes Gras sowie Adlerfarne hatten Feuer gefangen.