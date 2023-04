Zum Start der Osterferien Chaos am Flughafen Köln/Bonn bleibt aus

„Es herrscht normaler Ferienbetrieb am Flughafen Köln/Bonn. Es gibt keine außergewöhnlichen Wartezeiten oder Unregelmäßigkeiten“, sagte ein Sprecher des Köln-Bonner Flughafens. Am ersten Ferienwochenende wurden rund 86.000 Fluggäste in Köln/Bonn erwartet.