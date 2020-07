Köln/Bonn : So geht der Flughafen mit Rückkehrern aus Risikogebieten um

Köln/Bonn Seit Mittwoch bestehen scharfe Einreisebestimmungen aus Risikogebieten: Einreisende müssen für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Doch wird das am Flughafen Köln/Bonn kontrolliert? Und für wen gibt es Ausnahmen?

Die Urlaubsrückkehrer erhielten lediglich einen Flyer, in dem die Passagiere über aktuelle Einreiseregelungen und Quarantänebestimmungen informiert werden. „Die Betroffenen werden nicht von ihrer eigenen Sorgfaltspflicht entbunden“, so der Sprecher der Bundespolizei, der betont, dass dem empfindliche Strafen drohen, der sich nicht an die Auflagen hält. Simone Winkelhog vom Presseamt der Stadt Köln erklärt, dass die Flugblätter am Flughafen in mehreren Sprachen ausliegen und jeder, der sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, sich „unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft in Quarantäne begeben und sich dort für 14 Tagen absondern“ muss.