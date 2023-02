Streik an deutschen Flughäfen : Diese Flüge fallen am Freitag am Flughafen Köln/Bonn aus

Bonn Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag zu einem ganztägigen Streik an deutschen Flughäfen aufgerufen. Davon betroffen ist auch der Flughafen Köln/Bonn.

Wegen des ganztägigen Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen werden am Airport Köln/Bonn am Freitag zehn Abflüge gestrichen. Ein Flughafensprecher sagte am Donnerstag, es seien acht Flüge nach München und zwei Flüge nach Hamburg betroffen. Grund ist, dass diese beiden Ziele von Verdi bestreikt werden, ebenso wie die Flughäfen in Frankfurt, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen. Am Airport in der Wahner Heide selbst soll die Arbeit nicht niedergelegt werden.